到國外旅遊總要入境隨俗，而日本離台灣近，不少台灣人經常去日本旅遊。有日本女星就透露，平常台灣人習慣會把筷子平放在碗上，但其實這在日本非常忌諱，是個不吉利的象徵！

日本籍女星梨梨亞在節目《二分之一強》上表示，台灣有很多餐桌禮儀不適合在日本出現，像是含著筷子等等，其中，一般台灣人經常吃飯時把筷子平擺在碗上，這點更是忌諱。

梨梨亞解釋，日本筷子跟過橋在日文裡是一樣的字，過橋指的是過奈何橋，這樣非常不吉利，就如同台灣把筷子插在碗裡一樣。因此日本很多餐廳一定會有筷架在旁邊，而近日不少居酒屋為了省成本沒有提供筷架，她表示，這時可以用筷子的包裝紙來摺一個筷架或者是用碟子來擺筷子，這樣比較有禮貌。

日本籍通告藝人梨梨亞透露千萬別在日本吃飯時把筷子平放在碗上。（摘自YT《二分之一強》）

另外，梨梨亞提到，抿掉筷子上沾黏的飯粒在日本也不太禮貌，因此日本吃飯有一個規則，通常會先喝味噌湯，接著故意沾濕筷子，之後吃飯時，米粒就不會黏到筷子上了。

(中時電子報)