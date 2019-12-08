民陣今日（8日）舉辦「國際人權日遊行」，是警方4個多月來首次批出民陣遊行。民陣晚間表示，今日約有80萬人參與遊行。

入夜後，示威者未散，聚集於中環一帶；大批防暴警戒備。在銅鑼灣崇光百貨對出軒尼詩道，兩名男子被防暴警截查、搜袋及查身分證，其中一名男子被帶走。另外，一輛巴士駛至砵甸乍街及德輔道中交界時遇路障，車上乘客與示威者協商後，示威者放行巴士。車上有乘客用手機展示「五大訴求，缺一不可」等口號。

(中時 )