民陣發起「國際人權日遊行」 約80萬人參與 20:552019/12/08 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港示威浪潮持續。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民陣今日（8日）舉辦「國際人權日遊行」，是警方4個多月來首次批出民陣遊行。民陣晚間表示，今日約有80萬人參與遊行。 入夜後，示威者未散，聚集於中環一帶；大批防暴警戒備。在銅鑼灣崇光百貨對出軒尼詩道，兩名男子被防暴警截查、搜袋及查身分證，其中一名男子被帶走。另外，一輛巴士駛至砵甸乍街及德輔道中交界時遇路障，車上乘客與示威者協商後，示威者放行巴士。車上有乘客用手機展示「五大訴求，缺一不可」等口號。 (中時 ) #遊行 #示威 #巴士 #防暴 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 打架比賽引圍觀 輔大應美化裝遊行「笑」果十足 17:242019/12/05 新創意 彭博全球50大最具影響力人物 香港示威者上榜 22:232019/12/05 國際 歷史性大罷工癱瘓法國 政府：為達目的願意讓步 09:152019/12/06 國際 香港周日大遊行 警方戒備 04:102019/12/07 兩岸要聞 悲！ 窮父母救不回病兒 淚崩緊抱遺體 07:392019/12/07 社會 挺韓、罷韓同日登場 警政署長：不允許暴力且嚴懲 13:512019/12/07 政治 21日高雄2遊行 挺韓罷韓叫陣 04:102019/12/08 地方新聞 向家暴說不！中市防暴創意競賽建構社區保護網 11:442019/12/08 生活 數千人維園起步遊行 防暴警銅鑼灣曾舉黑旗 15:422019/12/08 兩岸 示威者中環堵路擺遮陣 高院入口起火 19:122019/12/08 兩岸 兩岸熱門新聞 不斷更新》香港國際人權日遊行 人潮向90萬人逼近 - 兩岸 麥當勞限量黑菜籃 歐陽娜娜拎著上熱搜 - 兩岸 - 旺報 江西南昌發現罕見大型六朝墓群 - 兩岸 - 旺報 「停！中國很有錢了」 川普發文轟世銀予陸貸款 - 兩岸 北京天際一條龍 原是火箭升空軌跡 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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