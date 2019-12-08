台北市某科技大學童姓男大生，見同校外籍女同學頗有姿色，陸續3次伸出狼爪性騷擾，還用言語吃女同學豆腐，今年9月底外籍女終於忍不住提出性騷擾告訴，但之前2次的捏胸，都已過了法定告訴期，而最後一次只有言語性騷擾，檢察官以縱有性騷擾行為，應屬行政申訴範疇，也只能對童男作出不起訴處分。
20歲的童姓男大生，去年6月15日下午，在學校吉他社辦公室內，乘女同學不注意，一把抓她胸部，第2次則是在學校財經大樓1樓，又徒手捏胸，直至今年9月21日，童竟將頭部靠近女同學胸部，並朝衣服裡面觀看，並說：「你胸部好大，看得到乳溝」，氣得女同學提出性騷擾的刑事告訴。
不起訴處分書指出，前2次性騷擾發生後，女同學遲至今年9月29日才提出告訴，已經超過法定6個月的告訴期間，而最後1次因法令規定，乘人不及抗拒親吻、擁抱、觸摸身體隱私處，但童只有言語讓人不舒服，應屬行政申訴，女同學可以依法向主管機關提出申訴。
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(中時 )
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