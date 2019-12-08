縣府秘書長陳朝金（前左二）帶領民眾一起做熱身操。（主辦單位提供／李金生金門傳真）

辦單位還特別安排精彩的表演活動及補給站，還有政令宣導攤位、有獎徵答，讓活動更加多采多姿。（主辦單位提供／李金生金門傳真）

縣府運用金門縣公益彩券盈餘分配款舉辦活動，與鄉親攜手往幸福島嶼的目標前進。（主辦單位提供／李金生金門傳真）

寒冬暖陽的好天氣，就是要出門走一走。金門縣政府社會處今（8）日主辦的「躍動社福．金彩Ready Go」健走活動，吸引千餘位民眾扶老攜幼參加。

儘管冷氣團來襲，來自大、小金門的民眾仍精神抖擻從縣社會福利館出發，沿著蘭湖、特約茶室、瓊林聚落，在全程約4公里的路程中，走出不畏寒風，攜手邁向健康的快樂心情。主辦單位還特別安排精彩的表演活動及補給站，還有政令宣導攤位、有獎徵答，讓活動更加多采多姿。

縣府社會處長董燊表示，這項運用金門縣公益彩券盈餘分配款舉辦的活動，特別邀約身心障礙及老人福利機構的民眾一起參加，傳達社會各界對弱勢族群的關懷和重視。

董榮強調，縣府針對弱勢族群照顧服務，包括生活、醫療、就學、就醫、交通、照顧服務等費用補助在內，期待協助他們增加學習機會、提升社會適應力，另在老人福利服務方面也有多項經濟補助外，並開辦多處社區照顧關懷據點，辦理社區共餐服務、老人緊急救援系統等，讓獨居長者獲得更多安全保障，並積極營造有利於生育、養育的友善環境，減輕縣民育兒經濟負擔，向建構幸福島嶼的目標大步邁進。

(中時 )