民進黨「護國保台助選團」全台巡迴助選，晚間前進雲林縣斗南鎮，民進黨主席卓榮泰（左一）、副祕書長林飛帆（左二）呼籲集中選票挺台灣、護主權。（許素惠攝）

民進黨「護國保台助選團」全台巡迴，晚間到雲林為立委劉建國（前）助選。（許素惠攝）

前行政院長游錫堃（前左）送「必勝達摩」給立委劉建國（前右），祝他高票連任。（劉建國競總提供／許素惠雲林傳真）

前行政院長游錫堃（左）陪立委劉建國（右）在斗南車隊掃街。（劉建國競總提供／許素惠雲林傳真）

護國保台助選團8日晚間前進雲林斗南鎮，民進黨主席卓榮泰、護國保台助選團總團長游錫堃、副祕書長林飛帆、不分區立委提名人吳玉琴及洪申翰都為雲林第二選區立委參選人劉建國助選，高聲疾呼大家拒絕一國兩制。

民進黨「護國保台助選團」全台巡迴助選，期盼能喚醒人民守護民主、保衛主權的意識。

立委劉建國也表示，這次要讓中國看到台灣的決心，拒絕一國兩制，堅持捍衛台灣主權，所有要參與台灣民主選舉的政治人物，都應該說清楚自己的立場是什麼，拒絕一國兩制就是台灣共識，沒有任何模糊空間，如果無法說明清楚就不夠資格擔任台灣公職。

卓榮泰表示，雲林是台灣民主的防線，因此一定守護濁水溪以南第一席，而劉建國則是最堅持、最有道德勇氣的立委，尤其如果沒有劉建國就沒有雲林高鐵，劉建國也為雲林爭取到國家級高齡醫學暨健康福祉中心以及斗南跨站等工程，是立法院年年評鑑第一名的立委，懇請雲林鄉親一起守護劉建國，讓他繼續在立法院守護台灣。

台灣水牛伯游錫堃陪劉建國掃街，他表示，香港反送中5個月來，已經將近6000人被捕，香港上一代人相信中共，才使香港年輕人現在必需上街頭，而台灣在上一代人流血努力過後，才能走到今天民主蓬勃發展，因此台灣不接受一國兩制、不接受一中各表、不可以讓親中的政黨在台灣執政，呼籲全民用選票下架親中政黨，讓劉建國這樣的好立委，繼續在立法院守護台灣主權。

劉建國也指出，有過去前輩的努力才能有今天的自由台灣，如果台灣變成香港第二，沒辦法對下一代交代，因此一定要用選票展現台灣人的意志，向提出紅色不分區名單的政黨說「你們錯了」，用選票保護孩子的未來，讓民進黨國會席次過半，總統也一定要支持蔡英文，這樣國會才能支持蔡總統繼續提出好的政策照顧全民。

(中時 )