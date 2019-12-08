蔡英文總統表示，明年選舉非常重要，全世界都在看，所以為了維護台灣的民主自由，大家一定要出來投票，呼籲年輕人1月11日不要睡過頭。（盧金足攝）

蔡總統8日下午到北台中城隍廟參拜，並為北北屯區立委候選人莊競程站台造勢，吸引大批群眾到場支持，現場凍蒜聲不斷。（盧金足攝）

蔡總統8日下午到北台中城隍廟參拜，並為北北屯區立委候選人莊競程站台造勢，吸引大批群眾到場支持，現場凍蒜聲不斷。（盧金足攝）

蔡總統為北北屯區立委候選人莊競程站台造勢，與民眾親切握手，全場旗海飛揚。（盧金足攝）

北台中城隍廟建廟一百年，蔡英文總統8日特別贈送「澤布民安」匾額，蔡英文表示，明年選舉非常重要，全世界都在看，所以為了維護台灣的民主自由，大家一定要出來投票，呼籲年輕人1月11日不要睡過頭，有百年城隍廟做見證，一定要去投票，不能騙神明，台灣人心意已決，要顧主權，保護民主自由。

蔡總統8日下午到北台中城隍廟參拜，為「澤布民安」匾額揭匾，蔡總統並為北北屯區立委候選人莊競程站台造勢，吸引大批群眾到場支持，現場凍蒜聲不斷。

蔡總統說，離選舉還剩下30多天，絕對不能放輕鬆，大家身體要顧好，「愛穿厚燒」，明年1月11日要很健康的去投票，之前則是要很健康的去拉票。

「這次的選舉全世界人都在看，因為都在關心香港事件會不會發生在台灣！」蔡總統表示，香港人民上街頭，爭取民主自由。所以台灣主權要一定顧的好，否則就沒有民主自由了，最後還要上街頭跟中國要，這絕對不是台灣人的選項。

她強調，「一國兩制不要再講了，明年一定要出來選舉，才能保護我們的民主自由」，票投得愈高，我們的聲音就越大，要讓全世界聽的到。

蔡總統說，莊競程今年剛剛才結婚，沒辦法去度蜜月，恭喜他們最好的方法，就是投票給他們，國會就是需要這種年輕人出來為國家服務。

她也向民眾報告三年多來的政績，包括年金改革，經濟發展，能源轉型，長照2.0，幼兒準公共化照顧，國機國艦國造等等，這些都是需要國會的多數，過去政府不敢做的，我們都做了，所以未來還是要繼續讓國會過半數，讓民進黨台中市所有立委都高票當選。

蔡總統表示，台灣已經進入投資大爆發的時代，未來5到10年經濟發展會有很強動力，台商回台投資，光是台中就有1000多億元，創造1萬多個優質的就業機會，台中市有精密機械，還要發展航太及太空產業，將台灣打造為亞洲高階製造及研發中心。

她指出，因為台灣的人才很多，人才要在一個民主自由開放的國家，才能盡情的發揮，呼籲，1月11日一定要去投票，尤其是年輕人，爸媽也要鼓勵自己的子女去投票，年輕人一定要站出來去投票。

莊競程說，面對超高齡化社會，政府照顧老人很重要，他要把預防醫學導入，讓長照再升級，預防勝於治療，維持老人家的健康可以減少未來的健保支出，減少年輕人跟下一代的負擔，爭取設置老人運動活動中心、爭取55歲以上民眾免費老人失智篩檢，同時爭取引進生醫產業結合台中精密機械園區與運動產業，打造台中成為生醫科技發展重鎮，提供年輕人更多優質就業機會。

莊競程強調，2020年的選舉很重要，這不是他一個人的選舉，而是所有台灣民眾，共同來守護國家主權與自由民主之戰，這次一定要用選票改變北北屯區，維護台灣的民主自由。

(中時 )