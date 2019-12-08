108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第二階段預賽，今天在高雄義守大學持續熱戰，4場比賽依舊相當精采，最後一場兩支高雄球隊碰頭，地主義守大學面臨上半場雙位數落後，在3節吹起反攻號角，曾經超前比分，不過高雄師範大學在王繁宇火力支援下，終場高師大87比83小贏。

王繁宇此役三分神準，13次出手命中6球，加上第4節最後34秒內連得5分，澆熄義大最後反撲氣勢，個人全場斬獲31分，並拉下6記籃板，隊友羅振峰贊助23分、12籃板。

義大共5人得分達雙位數，射手吳彥侖23分最高，他也傳出5次助攻，禁區大將呂威霆12分、11籃板，其中6記進攻籃板，為球隊爭取更多二波進攻機會。

稍早臺灣師範大學和政治大學兩支今天之前都是3戰全勝的勁旅捉對廝殺，台師大69比63延續連勝，政大則吞下這階段賽事第1敗；康寧大學和中州科技大學上演一場延長賽大戰，康寧大學在加班的5分鐘打出13比5攻勢，最終101比93收下本階段賽事首勝，中州則吞下第2敗。

康寧大學林柏豪鯨吞35分、12籃板，中州科大斑霸24分、17籃板加5阻攻，兩人個人數據相當搶眼。

大會明日休兵一天，周二起再進行這階段最後3天賽事，目前台師大4勝0敗領先，政大3勝1敗，義守、高師、中州及明道大學都是2勝2敗，康寧1勝3敗，台灣科大4戰全敗。

(中時 )