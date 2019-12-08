周立銘（麻吉弟弟）、阿達、艾力克斯、卓君澤等明星8日出席2019 AEA亞洲電競大賞：台灣站頒獎典禮，麻吉弟弟前陣子發新專輯《發浪MY WAVE》，他笑稱，「我一直都開心做歌，專輯當然有些人喜歡，有些人覺得還好，我覺得就是繼續努力，把它做得更好。」即將邁入30歲的他與經紀人女友Nicky交往多年，被問到何時結婚，他笑回：「大哥（黃立成）也還沒結婚。」

阿達籌備新專輯中。（吳松翰攝）

麻吉弟弟表示，「30歲面臨的時間壓力之一就是婚姻，希望這幾年事業可以順利，其實我的困擾跟現在很多人一樣，不想辦婚禮是因不夠成功，沒賺很多錢。」他喊話會在工作更努力。而阿達前陣子被黃子佼爆出聚會強顏歡笑，似乎沒走出跟前女友Lulu的情傷，他回應：「佼哥很關心我，如果跟他吃飯不講話，他說我還沒走出情傷；我多講點話，他說強顏歡笑，我只能當場跳舞嗎？」

阿達透露家人不知如何詢問感情事，僅關心幾句，「也因為哥哥生小孩了，沒什麼壓力。」他目前忙著籌備明年發行的新專輯，因為代言茶飲，不喝含糖飲料，大半年意外瘦7公斤，目前大約79公斤，他無奈地說：「但臉都沒有瘦，好像有感覺我身體變小，不過頭都沒有變小。」

(中時 )