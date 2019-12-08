前總統陳水扁（圖）8日出席「一邊一國行動黨立委提名人與媒體見面會」，陳水扁受訪時表示，民進黨的選情「審慎樂觀」，如果明天要投票，那一定會贏不少，總統票不敢說會超過2016年贏的308萬票，但贏100、200萬票沒問題，而他也認為，民進黨取得立法院過半席次「絕對沒問題」。（劉宗龍攝）

前總統陳水扁（前左）8日出席「一邊一國行動黨立委提名人與媒體見面會」，陳水扁與一邊一國行動黨不分區立委被提名人及區域立委參選人們一起喊口號加油。（劉宗龍攝）

前總統陳水扁8日出席「一邊一國行動黨立委提名人與媒體見面會」，陳水扁受訪時表示，民進黨的選情「審慎樂觀」，如果明天要投票，那一定會贏不少，總統票不敢說會超過2016年贏的308萬票，但贏100、200萬票沒問題，而他也認為，民進黨取得立法院過半席次「絕對沒問題」。

(中時 )