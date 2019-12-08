陳水扁：民進黨的選情「審慎樂觀」 22:092019/12/08 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統陳水扁（圖）8日出席「一邊一國行動黨立委提名人與媒體見面會」，陳水扁受訪時表示，民進黨的選情「審慎樂觀」，如果明天要投票，那一定會贏不少，總統票不敢說會超過2016年贏的308萬票，但贏100、200萬票沒問題，而他也認為，民進黨取得立法院過半席次「絕對沒問題」。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁（圖）8日出席「一邊一國行動黨立委提名人與媒體見面會」，陳水扁受訪時表示，民進黨的選情「審慎樂觀」，如果明天要投票，那一定會贏不少，總統票不敢說會超過2016年贏的308萬票，但贏100、200萬票沒問題，而他也認為，民進黨取得立法院過半席次「絕對沒問題」。（劉宗龍攝） 前總統陳水扁（前左）8日出席「一邊一國行動黨立委提名人與媒體見面會」，陳水扁與一邊一國行動黨不分區立委被提名人及區域立委參選人們一起喊口號加油。（劉宗龍攝） 前總統陳水扁8日出席「一邊一國行動黨立委提名人與媒體見面會」，陳水扁受訪時表示，民進黨的選情「審慎樂觀」，如果明天要投票，那一定會贏不少，總統票不敢說會超過2016年贏的308萬票，但贏100、200萬票沒問題，而他也認為，民進黨取得立法院過半席次「絕對沒問題」。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #陳水扁 也許您會感興趣 推薦閱讀 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 03:032019/12/05 生活 國民黨諷民進黨揮刀 切割楊蕙如 18:002019/12/05 政治 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！蔡韓支持度讓人難以置信 - 政治 蔡英文澎湖造勢人潮多？網友拍影片...下秒就露餡 - 政治 韓新北聯合造勢空拍影片曝光 網驚：人滿出來了！ - 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ - 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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