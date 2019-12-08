今年是美麗島事件40週年，曾經擔任美麗島嫌犯辯護律師的前總統陳水扁今天表示， 他在擔任辯護律師之後 ，國營的招商局輪船等訴訟中的案子全部取消委任，顧問律師也不再聘任。唯獨民營的長榮海運不受影響。

陳水扁今天在臉書表示，回顧40年前才30歲的海商律師阿扁，怎會一頭栽進「美麗島事件」軍法大審的辯護工作，結果走上政治不歸路？答案是，電話那一端家人激勵的聲音：身為律師，明知道這是「未暴先鎮，鎮而後暴」的政治案件，卻不敢接辦，「做律師有啥米路用？」

他說，1980年2月23日，張德銘大律師來電問阿扁能否接辦「美麗島事件」軍法大審的辯護工作，黃信介和陳菊各少一個律師，黃信介是龍頭老大，相對比較沒人敢辯，那就由阿扁來辯。「阿扁受到信介仙影響，才能在10年後以菜鳥律師為昔日政治偶像做辯護，毋寧是上天的安排」。

陳水扁表示，3月6日阿扁到景美軍事看守所律見黃信介，開頭就提出被疲勞審問的刑求抗辯，也讓阿扁充分認識到什麼是羅織成獄的政治指控和政治審判。跟1947年「二二八事件」、1960年「自由中國雷震案」一樣，都是兩蔣戒嚴威權統治的政治迫害與追殺。

他說，他的大學恩師好意提醒阿扁，這是出力不討好的辯護工作，很可能會影響律師業務，公家的案子一定被收回。果不其然，國營的招商局輪船、陽明海運，省營的台灣航業，訴訟中的案子全部取消委任，顧問律師也不再聘任。唯獨民營的長榮海運不受影響。「施明德說調查局推薦阿扁給張榮發的長榮海運當法律顧問，那是沒有的事」。

(中時 )