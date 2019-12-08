國民黨台南市黨部主委謝龍介賭2700片雞排，表示總統參選人韓國瑜一定當選，至少贏90萬票。資深媒體人黃暐瀚則以簡單算數算出，若是菁英藍跟知識藍歸隊，再加上鐵綠其中的一塊，所以才會算出韓國瑜能贏蔡英文90萬票。

黃暐瀚在政論節目《楷道論政》中分析說，韓國瑜過去在高雄市長選舉得到89萬票，這次不可能再得到一樣的票數。所以他在北台灣，必須要把它補回來。因為2018年選舉，國民黨贏民進黨的實質票數是120萬票。其中有個地方有落差，就是台北市，因為台北市長柯文哲那58萬票沒有算給民進黨。如果柯文哲的這58萬票未流到蔡英文那邊，韓國瑜的選票可能會更多一點，再加上去年台北市長選舉丁守中拿到的57萬票，就將近180萬了。

黃暐瀚接著指出，香港反送中事件和韓國瑜相關民調低的部分，會讓180萬票一下子被吃光。可是韓陣營內部還是相信，過去馬英九能做的，韓國瑜未必做得好，但是韓國瑜能做的也有一點，馬英九可能沒那麼強的，就是跟那一些庶民結合，像農漁工、強強滾、文山伯，過去他們並不是國民黨的選民，而這次他們瘋狂支持韓國瑜，若韓國瑜當選後做不好，這些票也會跑掉。可是這一次國民黨確實拿到了過去20年來，所拿不到的那一群鐵綠的其中一塊，所以為什麼謝龍介會說不只贏、還贏90萬票。

黃暐瀚點出，因為他認為國民黨現在在北部，比較菁英藍跟知識藍的這些支持者，民調上來看，因不喜歡韓國瑜挺不下去。可是等到最後，他們進了投開票所，一看到選票上，又有蔡英文、又有韓國瑜的時候，想一想，如果最後他還是投給韓國瑜，那就表示國民黨的基本盤還在，但國民黨又多了另外那一塊，扣掉年輕人跟香港事件所受的影響，所以才會算出韓國瑜還是能贏蔡英文90萬票。

(中時電子報)