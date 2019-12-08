2020選舉進入倒數階段，候選人繃緊神經，網友討論也相當熱烈，就傳出有人刻意誤導國民黨總統候選人韓國瑜的支持者，要他們在選票寫上「韓」字，避免計票遭「國家機器做掉」。

韓國瑜粉絲專頁上，就有韓粉留言提醒出現選舉奧步，想讓投韓國瑜的選票變無效票，提醒大家千萬不要受騙。從網友貼出的截圖可以看到，有一則貼文寫道「重要提醒！民進黨無所不用期（其）極，總統大選除了堅持投韓總以外，記得一定要在選票上寫一個韓字，計票時才不會被國家機器做掉！別相信什麼選票上不能寫字，那是菜政府騙人的！」還不忘喊話「堅定挺韓，翻轉台灣。台灣安全，人民有錢。」

網路流傳選舉奧步貼文。（圖／翻攝臉書）

不過，若是在選票上填入其他額外內容，例如寫上投票人姓名，都會被視為廢票。這樣的言論在網路上流傳，也讓網友質疑「這應該已屬教唆使人不當選吧？」「少在這裡胡說八道」。

其實從選戰開始，支持韓國瑜的相關社團，就流傳類似的貼文，讓韓粉相當生氣，激動表示「我們庶民是很有智慧。請不要說這種讓人笑掉大牙的蠢話。反倒建議你需轉告陰粉小心提防」，互相提醒不要受騙上當。只能說候選人台上選戰打得火熱，台下支持者也瀰漫著濃濃火藥味。

(中時電子報)