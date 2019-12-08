蔡英文總統8日在台中市舉行大造勢晚會，她大力推荐立委第三選區參選人洪慈庸、第八選區參選人翁美春。（陳淑娥攝）

2020總統大選進入倒數階段，蔡英文總統8日在台中市豐原舉行大造勢晚會，蔡英文致詞時強調，政府非常照顧台中，台中條件很好，只要把基礎建設做好、人才備齊，將來台中發展一定是台灣最快的地方。

蔡英文總統8日在台中豐原舉行大造勢晚會，包括立法院院長蘇嘉全、交通部長林佳龍等人到場，蔡英文也大力推薦立委第三選區參選人洪慈庸、第八選區參選人翁美春。

蔡英文表示，在過去3年半，政府做很多事，包括改革、轉型、建設、加薪減稅等，每樣都需要立法院支持，明年大選除了總統要勝選外，國會也一定要過半。

蔡英文說，未來大陸對台壓力會更大，因大陸擴張企圖心更強，他要有對區域控制權及主導權，台灣首當其衝，大陸最擔心台灣團結及台灣民主，也擔心她連任，但為了台灣，蔡英文一定要連任，國會一定要過半。

蔡英文表示，雖然去年台中市長選不好，但中央非常照顧台中，大小事都支持，林佳龍當市長時，把台中交通建設都規畫好，台中只要把交通做好，發展一定愈來愈好，將來願景要把精密機械產業，升級為智慧機械產業。

蔡英文強調，希望台灣將來是亞洲高級製造中心及研發中心，航太產業也要升級，還要發展太空產業，讓很多衛星都是台灣製，台中條件很好，把基礎建設做好、人才備齊，將來發展一定是台灣最快的地方。

蔡英文強調，台灣國防要繼續強畫，科技往前走，最重要是人才要不斷培育，台灣資產最重要是人才，投資紛紛湧入台灣，因台灣人才最多，是一個自由民主開放的社會，只有民主自由開放的社會，才會創造出最優秀、最創新人才。

蔡英文說，台灣現在已是世界四大創新王國之一，台灣民主、自由很重要，有民主、自由才有人才，有人才才能在下一個階段勝出，疾呼大家一起守護台灣、國家主權及民主自由。

(中時 )