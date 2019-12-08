北韓7日在西海衞星發射場進行「重大測試」、疑似試射「固態燃料」引擎洲際飛彈之際，領袖金正恩同日也出席陽德溫泉旅遊區的竣工儀式及剪綵，顯示他在「秀肌肉」的同時，也沒忘記要「拼經濟」。

官媒朝中社8日報導，金正恩表示，陽德溫泉旅遊區竣工，是勞動黨克服種種挑戰才獲得的輝煌成果。他指出，這都是人民軍的自主建設，只有人民軍才能創造的奇蹟。

北韓國務委員會第一副委員長崔龍海等勞動黨高層當日陪同金正恩出席剪綵，值得留意的是，中央委員會副委員長金英哲也有現身，先前外界盛傳他因美朝河內峰會破局而失勢，遭撤掉統戰部長一職。

陽德郡溫泉旅遊區位於平安南道陽德郡，2018年11月動工，佔地166萬平方公尺。南韓媒體指出，金正恩一直強調要自食其力，推行經濟建設，陽德溫泉旅遊區是北韓積極扶持的旅遊產業之一。金正恩日前也出席革命重地三池淵的翻修工程峻工儀式，當時外界就猜測，他可能將宣示重大政治決定。

(中時 )