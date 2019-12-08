香港女星楊愛瑾（Miki）2007年被爆介入「永安百貨」少東郭永淳的婚姻，兩人在2016年修成正果結婚，而正宮伍智恒（Connie）自離婚後，因腸胃舊疾加上罹患抑鬱症，爆瘦到體重只剩22公斤，近日更因病情不穩定，得在網上出售個人收藏品補貼醫藥費。

伍智恒日前發文表示，因為平常使用的抗抑鬱藥失去功效，因此打算換精神醫生，為了不靠別人，她決定在社群網站出售朋友送的禮物以及個人收藏品，希望大家能支持，最後還樂觀喊話「我仍然對上帝充滿信心。感謝主，感謝大家！」

另外，近日有報導指她因為前夫一句「你胖了」才患上厭食症爆瘦，伍智恒也發文強調，表示她的胃在和前夫分開前就被割除，是因為後遺症引致腸道粘連而不能進食，「從來不是報導所說因為前夫而厭食而要把胃割掉，更沒有因他厭食」，並透露自己約一個月前因不能進食而做了顯影劑檢查，發覺大腸有阻塞狀況，因此可能又要做一個大手術，心情十分害怕擔心。

伍智恒22歲就嫁入豪門，和前夫郭永淳於2006年分居、2008年申請離婚，期間男方和楊愛瑾爆出緋聞，伍智恒也曾痛批前夫搞婚外情，使得楊愛瑾一直背負小三罵名，事後男方則發聲明澄清，自己是在離婚後才與楊愛瑾相識。

伍智恒近日發文。（圖／翻攝自伍智恒微博）

(中時電子報)