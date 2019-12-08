周日清晨平地最低溫在桃園市大溪區的8.6度，中央氣象局預報員劉沛滕表示，周一清晨各地出現最低溫10度以下的範圍會再擴大，已針對台南以北至新竹、甚至花蓮等11縣市發布低溫特報。氣象局在臉書粉專PO出一張圖表示未來一周的天氣概況，周一白天會逐漸回溫，不過早晚溫差仍大，周三(11日)、四(12日)又會有一小股涼冷空氣南下，迎風面的雙北地區、宜蘭多會轉濕涼飄雨。

氣象局在臉書粉專PO出一張圖表示未來一周的天氣概況，周一清晨輻射冷卻效應將會更加明顯，氣象局周日晚間至周一清晨針對11縣市發布低溫燈號，新竹至台南還有南投、花蓮及馬祖局部地區仍易有10度以下低溫出現。

周一清晨各地出現最低溫10度以下的範圍會再擴大，對11縣市發布低溫特報。(圖/氣象局)

究竟這波強烈大陸冷氣團要冷到什麼時候呢？氣象局指出，周一白天氣溫將明顯回升，白天各地高溫均可來到20度以上，北部及東北部地區約21至23度，中南部及花東地區約24至27度。各地早晚仍有涼意，北部、東北部及中南部低溫約在14至16度，花東地區約18度。

未來一周的氣溫起伏變化就比較不那麼劇烈，北部東半部地區除了周三、周四(11日、12日)東北季風增強時，天氣稍轉涼，降雨則是一波降雨接空檔後又一波，其他時間都是舒適至溫暖；中南部地區則都是相當穩定、晴到多雲的天氣。

天氣粉專「台灣颱風論壇」PO文提醒，在強烈冷氣團及輻射冷卻的雙重發威下，除了南部及零散部分地區，台灣大部分區域「今夜至明晨」的體感溫度降到「10度以下」，各地都有機會刷入冬新低溫。

→周日夜晚至周一早上8點前：全台寒冷，尤其空曠地區有機會8～9度。

→周一～周二(10日)：冷氣團減弱，全台晴朗，溫度逐日回升，不過要注意夜晚～清晨依然涼冷。

→周三(11日)、四(12日)：一小股涼冷空氣南下，溫度稍微下降，各地晴朗，台北、宜蘭多雲時晴偶飄雨。

→周五(13日)～下周日(15日)：涼冷空氣減弱，全台晴朗，溫度回升更明顯。

(中時電子報)