「戲劇一姐」葉全真終於在韓國直播正式升任主播！她7日與「阿榮嚴選」主播小延前往韓國首爾直播，這也是葉全真首次在韓國直播上鏡的處女秀。小延難得可以跟葉全真搭檔，身為「主Key」的她把握機會使喚葉全真，任意更動兩人直播前就決定輪流試穿靴子的順序，把大部分的鞋子都丟給腿型超美的葉全真試穿，直接把她當「鞋模」用，害得葉全真氣到當場左右腳穿錯，讓網友笑到不行，果然一姐現身效果十足。

葉全真與小延赴韓國直播。（翰成數位直播提供）

葉全真今年2月開始帶主播前往韓國直播卻始終不露臉，還被笑說「總經理當助理用」，更因一張韓國街頭扛貨照，被網友稱為苦力女神。這次韓國直播，原定由小延與小沛兩個閨蜜再度搭檔，詢問檔期時卻發現另有專業花藝師身分的小沛，必須出席活動擔任花藝授課老師，撞期無法配合，讓小延十分苦惱，馬上把腦筋放到老闆葉全真身上。

葉全真一直以一雙美腿著稱。（翰成數位直播提供）

葉全真表示，其實自己以往很少上直播，就是曾經有朋友說她的臉太臭不夠親切，介紹商品會買不下去。她意有所指地笑說：「尤其公司還有位超級親切的某知名主播！」所以她盡可能不上直播。直到為了推廣新創的韓系潮流代購粉絲團「K.OL粉領歐膩」，與小延在台灣直播過兩次，也讓她覺得臉臭也是種特色，決定豁出去在直播上做自己，才讓她點頭同意這次韓國行與小延搭檔。

葉全真超怕冷。（翰成數位直播提供）

這次韓國直播行恰好遇到冷氣團通過，當地氣溫最低是零下4度，超怕冷的葉全真7日傍晚抵達韓國時下飛機覺得還好，到了晚上出門吃晚餐，吃完之後才發覺手腳末端有點麻痺，才終於發現真的很冷，而且頭也開始痛到不行，直播時也只能硬撐。小延則是從下機就覺得冷到鼻子快掉了，連腳都麻到覺得快斷掉，大家這才發現帶來的衣服禦寒度不夠，本來想趁直播前去採購，卻因為週六休市，想買也沒得買。更讓葉全真震驚的是，因為後面會賣衣服，要葉全真不能穿發熱衣，裡面只能背心，因為她得負責擔任模特兒要一直換穿衣服，讓葉全真聽了超崩潰。

(中時 )