在國民黨前主席連戰出面整合下，國內重量級工商團體包括工總、商總、工商協進會、三三會等共8大公協會17日將在國民黨中央宣布成立「工商界支持國民黨總統候選人韓國瑜後援會」，並由工商協進會理事長林伯豐擔任後援會會長。

愈總統大選逼近時刻，企業界愈是保持模糊態度，特別是工商團體向來務實，不管誰執政永遠都是支持「政府」，況且，選戰打得如此「難料」，「何必急著表態？」這是企業界的主流想法。

林伯豐卻在此時挺身擔任「工商界挺韓」後援會長，不少熟識他的人都認為，他很勇敢。而包括工總、商總、三三會、台灣工商聯、工商建研會、營造公會也跟著公開扛藍旗挺韓，不少工商界人士也都認為，他們很有勇氣。

這是因為政商界人士都知道，政治關係，在承平時候，算人脈、數關係，以及填寫政商關係網絡卡是有用，在凝聚政治力量上，不但毫無用處，且在發生政治立場對立時，還可能變成為負擔，因此非不得已，不會輕易表態。

然而，林伯豐不但曾公開表示，他是國民黨員，所以支持國民黨提名的候選人。這次挺身擔任工商界挺韓後援會，他坦言，心裡其實是忐忑的，但是因為連戰發話了，「我必須執行。」

林伯豐指出，他們家從父執輩開始與連家有三代交情，而連戰對他們兄弟非常好，「我這個人很重視交情。」雖然，他不認為，企業界在政治上能有多大的影響力，但是，「連主席指示了，我就做！」

而其他公協會願公開扛藍旗挺韓，商總理事長賴正鎰的一番話，可作為代表。他說，工商企業界關切的是經濟、穩定的兩岸關係，誰能夠讓經濟好、穩定兩岸關係，並且讓企業有生意做，企業界就會支持誰。

賴正鎰細數眼前國內觀光產業變「慘業」、能源政策陷入「用肺發電」且恐有限電危機、兩岸政策進入冰河期，ECFA後繼無望還可能停擺，賴正鎰說，在在都讓多數商總會員廠商感到恐慌，進而盼他能代表支持韓國瑜，因為韓提出的主張，比較符合企業界的期待。

(工商 )