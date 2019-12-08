簡姓男子今（8日）晚間8時許駕駛汽車行經新北市新店區上龜山橋，與吳姓男子駕駛的汽車對撞。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

簡姓男子今（8日）晚間8時許駕駛汽車行經新北市新店區上龜山橋，與吳姓男子駕駛的汽車對撞，吳男車上尚有4名女乘客，由於衝擊力道相當大，汽車車頭全毀，所幸6人僅輕微擦傷，送往新店慈濟醫院急救，未有生命危險，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )