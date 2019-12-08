上龜山橋2車對撞 6人輕傷送醫 21:472019/12/08 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 簡姓男子今（8日）晚間8時許駕駛汽車行經新北市新店區上龜山橋，與吳姓男子駕駛的汽車對撞。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 簡姓男子今（8日）晚間8時許駕駛汽車行經新北市新店區上龜山橋，與吳姓男子駕駛的汽車對撞。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 簡姓男子今（8日）晚間8時許駕駛汽車行經新北市新店區上龜山橋，與吳姓男子駕駛的汽車對撞，吳男車上尚有4名女乘客，由於衝擊力道相當大，汽車車頭全毀，所幸6人僅輕微擦傷，送往新店慈濟醫院急救，未有生命危險，詳細車禍原因待進一步釐清。 (中時 ) #新北 #上龜山橋 #駕駛 #汽車 #新店 #對撞 #慈濟 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北耶誕市集 82攤美食迎賓 04:102019/12/04 地方新聞 大專外師入校 培育新北雙語人才 12:262019/12/04 生活 控新北檢「亂判害死一條人命」 女子欲跳樓抗議 15:532019/12/04 社會 新北耶誕圍巾超夯 藍綠議員搶著圍 17:302019/12/04 政治 新北推性別友善廁所 4大特點老少咸宜 11:572019/12/05 生活 新北YouBike新會員 12月改實名制自動投保 14:572019/12/05 生活 防範禽流感 新北加強防疫 15:222019/12/05 生活 新北警取締電動自行車違規逾2000件 外籍人士近6成 16:242019/12/05 社會 借書一卡通 新北延伸至桃園 01:302019/12/06 地方新聞 新北電動自行車違規 老外占近6成 01:302019/12/06 地方新聞 社會熱門新聞 看到小姨子餵奶 色姊夫凍未條撲上去家庭破碎 - 社會 泡湯變砲池！情侶大眾池上演活春宮 - 萬象 成人網看「女神騎馬」女大生驚見自己正在騎... - 社會 狐仙女慾求不滿 男大生不堪壓榨想逃虛咧咧 - 社會 點頭之交默認好感？色男硬要火車過山洞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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