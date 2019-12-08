費鴻泰將狗兒注射疫苗證明送給飼主。（陳俊雄攝）

本身具有獸醫資格的市議員楊靜宇，也跨區為費鴻泰舉辦的健診毛小孩活動注射疫苗。（陳俊雄攝）

選前的黃金周休假日，國民黨北市第七選區立委參選人費鴻泰找來同樣熱愛毛小孩的市議員楊靜宇、戴錫欽，以及推動獸醫醫療不遺餘力的前立委蘇清泉，透過健診共同關懷民眾家中毛小孩的狀況。

費鴻泰不但愛狗也飼養了2隻狗，對照顧毛小孩不遺餘力，有鑑不少民眾平日工作，特別在周日下午於基隆路二段的一處小公園舉辦毛小孩健檢諮詢活動，讓更多民眾可以趁著假日了解家中毛小孩狀況，毛小孩主人還可免費品嘗咖啡。

本身為執業獸醫的楊靜宇，則是仔細的為毛小孩施打狂犬病疫苗、植晶片，並透過觸診、嗅聞察覺毛小孩身體是否出現異狀，有位民眾的狗狗將要15歲了，毛小孩主人原本認為是否打狂犬病疫苗對他來說不是重點，但和楊靜宇溝通後學到更多照顧和治療15歲狗狗的方法，感覺真的很棒。

有位恰巧遛狗經過的外國人士，也和楊靜宇聊聊養狗心得，他不僅對楊靜宇以流利英文清楚回答問題，還說他有3條狗，下次還要再帶另2隻狗來參加活動。

(中時 )