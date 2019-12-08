山上國中學生表演戰鼓。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

連日低溫冷颼颼，這一群人陪你烤肉取暖！台南市親自行善會今天前進走馬瀨農場舉辦會員大會暨寒冬送暖，邀請弱勢及偏鄉孩子烤肉取暖，讓冬天不再寒冷，吸引近900人與會，活動除了頒發禮金給關懷戶每戶1000元，另也提供舞台給偏鄉孩子演出，在各界愛心人士響應下，此次活動也募集愛心善款15萬餘元，每分錢得來不易，彰顯活動真諦！

這一場別開生面的公益活動，共邀請15組弱勢戶參與，其餘名額則開放各界認購，不少企業得知親自行善會的初心後，都覺得很感動，也特別安排當天作為員工一日旅遊，掏腰包邀請員工和眷屬一起到走馬瀨踏青、烤肉，另外也不乏善心人士和志工出錢出力贊助，場面盛大熱鬧且溫馨。

活動也特別邀請多所學校演出，包括山上國中戰鼓、三太子和舞獅表演，新光國小二胡表演及光榮國小大、小提琴表演，不只為活動增色不少，也讓孩子們找到一個發光的舞台。

台南市親自行善會總幹事林美子表示，今年有別於往年形式，希望鼓勵弱勢戶走出來、參與活動，實際與人互動，感受社會溫情。此外，志工們過去長年出錢出力無私付出，當天也鼓勵志工攜家帶眷烤肉聯誼，彼此交流情誼，在歲末之際，互相打氣，也期許展望來年持續為公益奉獻。

(中時 )