莫文蔚8日在台北小巨蛋舉辦「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會 巔峰之旅」台北站最終場，首先邀來同屬索尼音樂師弟J. Sheon合唱，她隨後突然歡迎吳宗憲（憲哥）登台合唱經典〈廣島之戀〉，莫文蔚雖外披著銀色披肩，裡面僅穿運動內衣，性感腹肌、長腿若隱若現，讓憲哥誇：「妳身材太over，我唱歌時，不禮貌地往下看，太迷人。」

莫文蔚笑說老公沒來，憲哥打趣：「太好了，機會來了。」她開口唱第一句時，憲哥立刻比出讚，2人合唱完熱情擁抱，憲哥示愛：「天阿，終於抱到我的女神。」並表示為了要跟莫文蔚合唱，前晚緊張到失眠，讓莫吐槽：「真不相信。」

她提到男女對唱的〈廣島之戀〉有個魔咒，只要唱了就會分手，憲哥笑說：「沒關係，我只要24小時。」他憶起過去曾與喜歡的女生在KTV狂唱〈廣島之戀〉，「唱大約5、6次，只有音樂沒有歌聲」，他仍不改幽默個性自嘲：「那次過了沒多久就爆出未婚生子。」

莫文蔚透露每次來台上憲哥節目很開心，後來才知道憲哥是金曲歌王，她大讚曾與許多男歌手合唱〈廣島之戀〉，「沒有一個人懂得唱和聲，你唱得特別漂亮」，憲哥笑說：「我是妳的Only One，你那個老外，怎麼不懂這個老中。」

而第二場是她演藝生涯在台北最後1場的大型巡演，憲哥不捨說：「不行的。」她澄清說未來一樣會唱，「只是會用音樂劇方式，以後還會回小巨蛋、大巨蛋也可以。」吳宗憲說：「妳了不了解台灣？我也在等大巨蛋，第一場可能是10年後。」

她一開場熱情跟粉絲打招呼：「你們的嗓子ok嗎？一定要嗨爆！」並感性表示「今天是我在小巨蛋最後一次開個人演唱會，叫做巔峰之旅，是因走到最顛峰，好瘋癲，太絕了。」她自認因前天太賣力熱唱，導致第2場聲音些微沙啞，「我嗓子有點性感，沙沙的，滿好聽。」

向來很疼愛歌迷的她，為台粉絲籌備2場不同歌曲橋段、造型的演出，她唱〈慢慢喜歡你〉，身穿好友鄭健國（Roger）結合行動裝置藝術家李霽，耗時4個月純手工量身打造華服，她說：「這個裙子特別厲害，我像不像水裡、深海裡的精靈。」她一連飆唱逾3小時，讓粉絲聽好聽滿，尾聲演唱〈忽然之間〉，劃下完美句點。

莫文蔚在台北小巨蛋熱鬧開唱。（盧禕祺攝）

莫文蔚（左）與J. Sheon合唱，模樣帥氣。（盧禕祺攝）

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