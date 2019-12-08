日本共同社8日援引外交消息人士的話報導，美國已知會日本安倍政府，不反對伊朗總統魯哈尼訪問日本。美方並要求日本首相安倍晉三在與魯哈尼舉行會談後，與美方分享成果。

外交人士稱，魯哈尼可能會在12月20日左右訪問東京。共同社指出，美國政府的高級官員已經通知日本政府，美國同意本次訪問。與此同時，美方也開出了條件，即華府應被告知魯哈尼與日本首相安倍晉三的會晤結果。

安倍日前在其東京官邸會見伊朗外交部副部長阿拉格希。阿拉格希此行的主要目的，就是安排魯哈尼訪日。共同社報導稱，伊朗的核計畫，將是安倍與魯哈尼會談的重要話題之一。

魯哈尼此行，將是繼2000年10月時任伊朗總統哈塔米訪日後，時隔19年後再度有伊朗總統訪問日本。

日本正試圖在華府和德黑蘭之間發揮調解作用。安倍希望藉伊朗總統訪日，在美國與伊朗之間發揮橋樑作用。至於能否推進自主的斡旋外交以緩和中東緊張，日方的協調能力將經受考驗。

(中時 )