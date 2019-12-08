為了悼念才剛過世的前隊友吉喆，北京首鋼特地在8日賽前舉辦默哀儀式，也準備了51號T恤送給進場球迷，結局也充滿戲劇性，北京靠著林書豪槍響同時被犯規，站上罰球線3罰俱中，最後以102比100絕殺了深圳，取得本季第10勝。

先前兩隊在深圳的對決，是由深圳109比104險勝，北京當然很想在自家主場扳回一城，儘管林書豪、尤度兩名外援上半場各拿14分，可惜北京本土球員卻沒什麼發揮，深圳反而是本土球員表現比外援強勢，特別是賀希寧拿了14分。

打完上半場，北京46比52落後，卻在第3節靠著林書豪和尤度再次聯手，成功在前3節結束，把比數追成71比71平手，不過北京總教練雅尼斯決定末節先讓尤度上場，造成進攻幾乎都集中在尤度身上，反讓深圳重新搶回領先優勢。

打到最後5分鐘，雅尼斯才想到把林書豪換上場，卻已經來不及挽回場上頹勢，深圳靠著馬丁的三分打，以及賀希寧的三分球，取得96比88領先，不過北京仍未放棄，打出一波8比1攻勢追到只差1分，更在最後30.1秒握有進攻球權。

北京球迷高舉剛過世的吉喆球衣，來悼念這名前北京首鋼球員。(新華社)

打到最後11.1秒，朱彥西抓住三分外線空檔，三分球空心命中，也讓北京取得99比97超前，此時深圳竟然發生離譜的五秒沒發球進場違例，直接把球權送給北京，北京卻發球失誤，讓賀希寧最後2秒投進逆轉三分，北京看來大勢已去。

可是接下來出現奇蹟般的場景，林書豪在中圈附近出手，比賽時間雖已走完，裁判在重看慢動作畫面後，竟然宣判林書豪在比賽結束同時被犯規，將有3罰機會，結果他站上罰球線穩穩3罰俱中，戲劇化用這3罰絕殺了作客的深圳。

林書豪全場投17中7，含三分球投6中2，9罰俱中，貢獻25分、6籃板及4助攻，尤度也有34分、19籃板及8火鍋的接近大三元演出，劉曉宇11分；深圳以賀希寧26分最高，楊林偉21分，馬丁12分、11籃板。

(中時 )