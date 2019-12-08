國民黨立委陳宜民涉推擠女警。陳宜民今（8）日表示，當時情況很混亂，他沒聽到這位女警說什麼；因為沒控制好情緒做出不適當動作，會以最謙卑態度接受批評，也希望不要因為這件事情而模糊國民黨團到外交部去替前大阪辦事處長蘇(啟)誠申冤的初衷。

多名立委6日上午至外交部陳情抗議，陳宜民質疑執勤陳姓便衣女警身分，涉強推及拍打女警帽子。

根據《中央社》報導，陳宜民晚間在臉書發文表示，對於讓這位員警成為全國的焦點感到愧疚，因為沒有任何人應該成為政治偵防的對象，而該位員警也有拒絕的權利，但來自於長官的違法命令，恐怕也讓她無所適從。

陳宜民指出，依據警察職權行使法第4條規定，警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。

陳宜民說，當時的情況確實很混亂，在第一時間因為這位女警穿便服，又戴一頂紐西蘭英文字的帽子，拿著手機在拍攝，他以為女子是外交部的官員在搜集資訊向上通報，所以才會走過去問她的單位，並請她出示證件。

陳宜民說，但這位女子只低著頭，站在那邊，「我也沒有聽到這位員警說了什麼」。而目前釋出的許多影片中，都有聽到他說「保六，保六怎麼會在這裡」，已經是後半段的狀況，是因為他聽到其他人告訴他說「委員，她是保六的」。大部分流傳的影片並沒有呈現出他在詢問這位便衣保警的真實狀況。

陳宜民說，身為國民黨黨團幹部，因為其他委員同事正被夾在門中間，情急之下，沒有控制好情緒，而做出了不適當的動作，「我會以最謙卑的態度接受批評」，希望不要因為這件事情而模糊國民黨團到外交部去替前大阪辦事處長蘇(啟)誠申冤的初衷。

(中時電子報)