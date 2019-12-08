國民黨總統參選人韓國瑜，今（8）日在新北市板橋區舉辦造勢活動，終於和新北市長侯友宜合體。而另一大亮點則是台上黨員們的「戰袍」，引起不少人關注，所代表的涵義也引發討論。

今日國民黨新北市造勢大會活動照 (吳家豪攝)

「禿子」、「漢子」合體讓不少人相當期待，韓國瑜終於和侯友宜同框，現場大批支持者穿著國旗裝、國旗帽，手上揮舞著國旗，現場旗海飄揚。今日新北造勢，也是韓國瑜首度與侯友宜同台造勢，朱立倫、馬英九、吳敦義等國民黨大咖也都到場支持，展現團結精神。

下午韓國瑜抵達現場，所有人都換上藏青色飛行夾克，右胸前印有大大的「H」代表「韓」，左胸前則是融合國旗青天白日滿地紅配色及國徽的戰士圖樣，底下搭配「Iron Han」翅膀標語，就像是韓國瑜要帶著台灣展翅高飛、重新出發。

韓國瑜提到，台灣是雄壯的老鷹，但過去被民進黨踩在腳下飛不動，2020年這隻老鷹將重新起飛，需要兩隻翅膀，總統和立委全部當選，讓中國民國再次展翅高飛。

(中時電子報)