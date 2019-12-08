美國政治新聞網站Politico報導，任職川普政府「醫療保險和醫療補助服務中心」（CMS）主管官員的維兒瑪（Seema Verma），去年7月前往舊金山出差期間行李被偷，8月向所屬的美國衛生及公共服務部，提出4萬7千美元（約台幣145萬）的失竊賠償要求，也就是說，這筆錢必須由全民買單。不過，衛生及公共服務部最後只賠償她2852美元（約台幣8.8萬）。

CMS是衛生及公共服務部的轄下機構。Politico報導，依該站取得的文件，維兒瑪損失的物品包括20多件珠寶，其中一件，是川普千金伊凡卡同名珠寶品牌的黃金、綠水晶加鑽石墜飾，維兒瑪的珠寶商估價5900美元（約台幣18萬）。另外，還有服裝，甚至保濕乳液以及消噪耳機等等。

CMS最後補償她的數字，與原先天差地遠。發言人表示，「個人物品在出差期間遭竊而提出申請，非常適切，這對聯邦僱員來說並非不尋常做法。」發言人並稱，衛生及公共服務部向來被禁止賠償員工諸如珠寶之類的物品。

(中時 )