資深媒體人高源流在臉書專頁PO照質疑，民進黨造勢後，動員26輛遊覽車載民眾去餐廳吃飯。(翻攝「老高漫談臉書專頁」)

總統蔡英文、立委楊曜8日在澎湖馬公成立聯合競選總部造勢大會，澎湖時報總編輯高源流在臉書專頁PO圖文質疑，民進黨動員26輛遊覽車，從澎湖各個地方載來約800名民眾參加造勢。造勢結束，載著這些民眾分別前往阿東餐廳、鍋道樂餐廳吃中飯，酸說民進黨真的比國民黨好，民進黨人對澎湖的待遇，也比對台灣的好。

《老高漫談臉書專頁》PO出遊覽車及民眾前往餐廳吃飯照，不禁感嘆，民進黨對澎湖的待遇，比國民黨好，也比對台灣的好。國民黨的造勢場合只發給內裝一些麵包和飲料的餐盒；民進黨人出手大方多了，而對比民進黨人在台灣動員民眾造勢時，也比只發給雞腿、排骨便當好。還酸說，正如行政院副院長陳其邁在造勢大會上宣稱，選民進黨，澎湖要五毛，就給一塊。

對此，蔡英文陣營已否認，民進黨澎湖縣議員陳慧玲也澄清說，民進黨只有發餐盒，那些人去餐廳吃飯的事情，與民進黨無關。

(中時電子報)