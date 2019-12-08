俄羅斯總統普丁7日與白羅斯（舊稱白俄羅斯）總統盧卡申科在俄國索契會晤，就推進俄白一體化進行討論。

據中新社引述俄總統新聞網站消息，兩國領導人會晤時，普丁表示，希望繼續採取措施，讓兩國人民相互接近並從一體化中受益。

盧卡申科說，兩國完成了大量一體化工作，但仍有不少問題有待解決。為此兩國政府代表團不斷協調、制訂一體化促進計畫。此次自己訪俄的目的是繼續討論一體化進程。白羅斯在一體化框架內的唯一要求就是平等，否則無法確立雙方的關係基礎。

俄新社報導稱，俄經濟發展部長奧列什金在雙方會談後對外界宣布，雙方在農業、通訊、海關、能源等一系列問題上都取得了重要進展。雙方餘下的爭議問題不多。

奧列什金說，普丁與盧卡申科計畫於本月20日在聖彼得堡再次會晤，就一體化進行討論。如有必要，雙方還將進行電話會談。

白俄羅斯通訊社則報導，盧卡申科將與普丁簽署相關協議，但其中不會有喪失白羅斯主權的內容。7日當天，白羅斯首都明斯克有數百名民眾舉行集會，反對與俄羅斯一體化。

俄羅斯與白羅斯於1996年成立「俄白共同體」，開啟一體化進程。1999年12月8日，俄白兩國領導人簽署了建立俄白聯盟國家條約。該條約規定兩國在保持各自國家主權、獨立和國家體制的同時，建立國家機構。今年7月，盧卡申科曾宣稱，兩國就一體化方案的80%至90%已達成共識。

(中時 )