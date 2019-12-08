中選會日前公告，英德配、國政配、宋余配三組政黨提名正副總統參選人資格，皆已審查通過。並將於明日(9日)辦理候選人姓名號次抽籤，12月13日公告候選人名單。總統副總統政見發表會4場，將於20日起舉行。

中選會指出，第十五任正副總統選舉，共計有親民黨宋楚瑜、余湘；國民黨韓國瑜、張善政；民進黨蔡英文、賴清德。三組政黨推薦申請登記參選。

(中時 )