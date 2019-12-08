第15屆總統副總統選舉 中選會明日辦理號碼抽籤 22:322019/12/08 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中選會主委李進勇。 (吳家豪攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中選會日前公告，英德配、國政配、宋余配三組政黨提名正副總統參選人資格，皆已審查通過。並將於明日(9日)辦理候選人姓名號次抽籤，12月13日公告候選人名單。總統副總統政見發表會4場，將於20日起舉行。 中選會指出，第十五任正副總統選舉，共計有親民黨宋楚瑜、余湘；國民黨韓國瑜、張善政；民進黨蔡英文、賴清德。三組政黨推薦申請登記參選。 (中時 ) #2020大選 #英德配 #國政配 #宋余配 #總統選舉 #中選會 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統政見發表 18日起舉辦三場 17:292019/12/04 財經 中選會公告正副總統、原住民立委候選人電視政見發表會時間 20:052019/12/04 政治 親民黨副總統候選人余湘：農委會應遷到雲林 14:372019/12/05 政治 拜拜抽籤詩 金包里慈護宮英文嘛ㄟ通 15:372019/12/05 生活 納稅人的錢養網軍？鍵盤後扮上帝 韓：人民情何以堪 18:282019/12/05 政治 王全中參選立委擔心被「評鑑」 聲請暫停評鑑被駁回 19:312019/12/06 社會 電視辯論 英辦：尊重中選會及媒體規劃 18:202019/12/07 政治 小英、邱志偉聯合造勢 賴清德籲鄉親支持第一名立委 19:232019/12/07 政治 網軍案 媒體人：2004大選意外結局可能再上演 18:592019/12/07 政治 中天聲明表達強烈意願 爭取主辦總統大選電視辯論會 14:002019/12/08 娛樂 政治熱門新聞 最新民調出爐！蔡韓支持度讓人難以置信 - 政治 蔡英文澎湖造勢人潮多？網友拍影片...下秒就露餡 - 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 - 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ - 政治 韓新北聯合造勢空拍影片曝光 網驚：人滿出來了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。