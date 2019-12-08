利比亞內戰仍持續。一架屬於利比亞國民軍(LNA)陣營的 MiG-23ML戰機，在12月7日被利比亞民族協議政府(GNA)的部隊，以俄式肩射飛彈所擊落。LNA承認失去戰機，但他們的說法是機械故障。

航空學家(the aviationist)報導，據推特的照片，被擊落的MiG-23戰機編號是26144，這架戰機屬於利比亞東部班加西的LNA陣營所有，飛行員可能是經驗豐富的準將，名叫阿邁爾‧艾爾-加甘姆(Aamer Al-Jagam)，將軍在被擊落前彈射成功，可能被GNA陣營所逮獲。

#Libya - #LNA AF lost MiG-23ML serial '26144' today over Zawiyah. The pilot - Brig. Gen. Aamer Al-Jagam ejected safely and was captured. Al-Jagam has long time experience within LNA AF. Pictures below were taken in 2016. pic.twitter.com/iwnzP7h677 — Arnaud Delalande (@Arn_Del) 2019年12月7日

#Libya- photos of FAB-500 (?) GP GP bomb loaded onto #LNA MiG-23 #144 pic.twitter.com/JcprMxmHkC — Oded Berkowitz (@Oded121351) 2019年9月19日

網路上還有GNA部隊拿肩射飛彈(MANPADS)瞄準並射擊MiG-23的畫面，雖然影片品質很差，但片段仍然看的出來，該型肩射飛彈似乎是俄製的9K32 「飛箭2式」(Strela-2)，北約稱此型飛彈為薩姆7型-聖杯式(SA-7, Grail)，是蘇聯第一種低空紅外線引導的人員攜行飛彈，射程在50~3700公尺。中國大陸也有此型飛彈，並且自行仿製成功，稱為紅纓6型(也稱飛弩6型,FN-6)。

在今年4月14日，GNA也用肩射飛彈擊落LNA的MiG-21戰機，據稱當時使用的是大陸製造的紅纓6型，所以航空學家並不確定這一次擊落MiG-23的飛彈，倒底是俄製的，還是大陸製的。

值得注意的是，11月21日，一架的美國無人機在利比亞墜毀，在前一天，義大利空軍的無武裝的MQ-9A掠奪者B( Predator-B)無人機也在的黎波里附擊遭到擊落。美國在昨天判斷，無人機是被俄式防空系統所擊落的。

今年4月，利比亞爆發格達費死後最大的內戰，駐地在班加西的陸軍元帥哈利法‧哈夫塔爾(Khalifa Hifter)，在4月以LNA的名義，對首都的黎波里發動突然襲擊，但是的黎波里的合法政府，則很快得到 GNA的支援，這幾個月的戰鬥，雙方持續僵持，仍看不出明顯的優劣。

MiG-23是蘇聯時期的俄式戰機，採用可變翼設計，可調整在16°、45°、72°三個角度，極速可達2.3馬赫，是1970年代第三世界相當受歡迎的戰機，全球產量達到5千架。

(中時電子報)