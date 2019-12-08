國民黨昨天舉行新北大造勢，不僅韓、侯同台破除不合傳言，韓國瑜也順勢宣布全國競總主委是朱立倫，國民黨最後一個月終於完成團結，可以一心一意拚選戰。以行動力掃除各界對黨內心結的猜測，期盼為團結勝選打下成功基石。

新北市長侯友宜一直被懷疑與國民黨總統候選人韓國瑜不和，因為侯在核能、台商回台投資等議題，與韓團隊、國民黨的論述不同，且侯友宜表態不接新北市競總主委，在昨天造勢前，他也未曾跟韓同台，外界質疑，讓人以為兩人是否存在心結。

但事實並非如此，侯是「捕快」性格，韓則是「草莽」性格，兩人一拍即合，韓私下也會叫侯幾聲「大哥」，兩人是鋼鐵兄弟。但是侯友宜有他的做事風格與理念，韓也尊重侯。侯一直堅持「把市政做好，就是最好的輔選」，就算是昨天的造勢，也是在假日的輔選活動。

去年九合一大選，韓國瑜選情一開始還不成氣候時，當時國民黨聲勢最高的侯友宜，就是第一個跨區輔選韓的人，選舉到最後關頭，兩人也連袂出演宣傳片。

民進黨編列8800億前瞻預算，最早開始是新北市遭刁難，被列「零元俱樂部」，侯友宜對此耿耿於懷，這屆縣市長首度一起到行政院開會的時候，韓國瑜當時曾想替侯出一口氣，要直接在會議上開砲，但侯要他先冷靜，好好談，顯見兩人兄弟情。

韓國瑜打的是非典型選戰，侯友宜也是非典型政治人物，他重義氣，不隨別人節奏起舞，而韓也了解侯的脾氣。侯嘴上不說，卻很關心韓的選情，韓提名副手後，侯就致電恭喜，日前韓侯又密會，侯給韓加油打氣。

最耐人尋味的是，侯對韓說，「不到最後一刻不能輕言放棄」，顯然他了解狀況或許不好，但他也沒放棄韓國瑜。如果是兩個不合的人，實在不會講這種話。

國民黨現在的選情，有如《魔戒》電影裡的聖盔谷之戰，陷入看似絕望難以回天的窘境，侯友宜則像最後關頭領著千軍萬馬來營救的甘道夫一樣出現，他不是不輔選，而是他堅持用「做好市政」的方式來輔選，幫韓國瑜拚勝選最後一哩路。

(中時 )