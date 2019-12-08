許貿淞漫畫皆手繪，近年出版的《佛祖傳》更是他親以水彩上色。(摘自文化部官網／王寶兒台北傳真)

以《武林皇帝》、《神拳流星》、《雄獅》風靡於台灣六零年代的漫畫大師許貿淞，7日晚間辭世，享年82歲。與許貿淞在六零年代各自稱霸一方，並稱為「南許北游」的漫畫家游龍輝感慨，當時的漫畫家在審查制度下並不好過，許貿淞曾因此而傷神灰心，「以他的才華，我想他如果生在美國或是日本，一定會是過得非常好的漫畫家，好在審查制度過去，他終究還是等到了自由創作的年代。」

游龍輝回憶，過去與許貿淞時常一同感慨漫畫家的處境，「當時政府認為漫畫對兒童不良，稱作不良毒物，我們的漫畫被改得亂七八糟。許貿淞的創作風格詼諧幽默，就算我們是那個年代最暢銷的漫畫家，審查委員還是不懂。在台灣漫畫鼎盛的年代，許貿淞是個開朗的人，但隨著審查制度的實行，似乎人也開始變得憂鬱。」

許貿淞在2017年曾接受英國廣播公司（BBC）的採訪，並被BBC冠以「台灣漫畫英雄」之稱。他在提及漫畫審查時坦言「真的非常痛苦」，武俠漫畫中的輕功、掌風、殺人的情節通通不允，「但我喜歡畫畫，而且不忍把這個漫畫丟掉。在後來的許多場合，我遇到其他漫畫家則是會勉勵他們，要創造自己的風格。」

許貿淞於1937年出生，本名為許松山，自1960年起開始創作漫畫，早期多以本名創作，以近百部武俠漫畫馳譽台灣南部，然風光一時的台灣漫畫，卻因漫畫審查制度、盜版日本漫畫的興起而急速衰退。許貿淞仍堅持不懈創作，為國立編譯館特約創作專題，其作品《淡水的前世今生》更獲得了金鼎獎及優良漫畫獎的肯定，近年也獲頒金漫獎的特別貢獻獎，漫畫大師地位無庸置疑。

在近年來，許貿淞除了漫畫以外，也嘗試了國畫創作。資深漫畫研究家李闡曾於許貿淞作品《佛祖傳》的序中提及，許貿淞的佛畫一絕，首創朱砂觀音畫像外，為探究佛教寺廟的景觀、神佛菩薩的造型，許貿淞還踏遍了台灣全島，遠赴大陸山西各大名寺參拜，觀賞壁畫與雕塑，在繪畫上達到「真善美」的境界。

(中時 )