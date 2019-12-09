由香港多所大學學生會所組成的大專學界國際事務代表團日前來台，除了召開記者會，還盼蔡政府能推動《難民法》來幫助港人。不料卻遭蔡英文回應，台灣現階段不需要《難民法》，目前有《港澳條例》即可。

香港浸會大學學生會長方仲賢在臉書發文失望痛批，民進黨是只想用香港人的鮮血，來換取台灣人的選票之。

方仲賢貼文中表示，要求台灣政府立《難民法》，就是想台灣有明確機制及渠道，去救援香港受政治迫害的人士，如果沒有任何相關指引，港人遇難逃到台灣就會求助無門。他更說，台灣之所以幫香港，除了人權問題，就是因為「今日香港，明日台灣」這句口號，即面對中共武統威脅之下，台灣人救援香港人是必要之義務，也是必要的戰略方針，否則香港淪陷，台灣將在華人自由世界面臨被徹底孤立。

另外更表示，只要適逢台灣大選，民進黨只口頭支持香港人抗爭，但無具體措施聲援香港抗爭者，難免令人聯想到，民進黨是只想用香港人的鮮血，來換取台灣人的選票之嫌。最後他無奈表示，「我及香港人只希望要台灣政府一個明確的承諾這麼簡單而已」。

(中時 )