亞洲冬季聯盟今（8）日在台中洲際球場進行的日職白隊與韓職聯隊之戰，日職白在2局上安打串聯先馳得點，加上熊谷敬宥轟出全壘打，一口氣攻下6分大局，終場以6比3勝韓職聯隊。

日職白在2局上大舉進攻，伊藤裕季也、松田進敲出安打上壘，接著第8棒比嘉賢伸擊出2分打點二壘安打。下一棒加藤脩平獲四壞保送，島田海吏又敲安打攻下1分。更重要的是第2棒熊谷敬宥轟出右外野3分彈，把比數拉開到6比0。

韓職聯隊在比賽前段遭到日職白先發投手原嵩壓制，5局下面對後援投手Remy Cordero，趙修行擊出投手正面強襲球上一壘，Cordero因傷退場，換田中優大續投，韓職白第2棒具本奕敲安打，終於打破鴨蛋，扳回第1分。

到了9局下，韓職聯隊最後反攻，金載顯擊出二壘打，再推進到三壘，朴成韓打成滾地球，二壘手接球失誤，韓職聯隊再得1分。接著李在栗敲中外野方向二壘打，攻進第3分，二壘仍有跑者。不過日職白守住對方最後一人次的攻擊，最終仍以6比3擊退韓職聯隊。兩隊戰績同為3勝1和8敗，在6隊中敬陪末座。

(中時 )