2020總統大選，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的「國政配」，和瑜湘配、蔡賴配「三腳督」。YouTuber「桃園孫先生」今天早上來到高雄市小港捷運站旁進行街頭民調，「國政配」以60票（59%）大贏「蔡賴配」的34票（33%）。網友看到韓國瑜票數驚喊：要暈倒了！

「桃園孫先生」上傳163集民調直播，他今天早上11點來到高雄市小港捷運站旁二苓市場作街頭民調，國政配以60票（59%）大勝蔡賴配的34票（33%）及瑜湘配的8票（8%）。

小港區也是民進黨高雄市議員陳致中的選區，有網友看完民調結果嚇了一跳，「小港二苓市場是小港最熱鬧的區域，有這票數蠻意外的，小的住小港很久了，但我周遭包括父母還是深綠，佔絕對多數,我也曾是深綠，現在算中間選民。」「終於知道『爽』字怎麼寫了...」、「小港滿綠的！這是陳致中的選區耶！陳麗娜(國民黨立委參選人)有機會哦！」、「好意外！二苓市場那一帶都是工廠，傳統深綠區， 韓總得票那麼多，看來高雄這次會大贏！」、「我有沒有看錯，這是在小港？我還以為在台北大安區。」、「得菜市場得天下。」

(中時電子報)