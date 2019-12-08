網紅劉宇（四叉貓）走遍國民黨總統參選人韓國瑜造勢場合，經常在臉書與網友分享現場狀況，今（8）日韓國瑜到新北板橋造勢，四叉貓也到現場打卡，不料卻遭韓粉恐嚇「拿錢砸死你」。

韓粉傳訊息給四叉貓。(圖/劉宇臉書)

四叉貓今日到韓國瑜新北板橋造勢活動，先在臉書分享與謝龍介合照，表示「一小時後韓國瑜到達現場」，沒多久又PO出與網友的對話訊息。對方劈頭就罵「死肥豬，你做人小心點，我可不是嘴炮，拿錢砸死你，很簡單！來回機票+三萬美金而已」，表示自己很衝動、脾氣不好，也不用談什麼道德法律，聲稱要再觀察兩天，「如果再次給你發消息，你就拜託馬祖保佑你吧！」還揚言已經有四叉貓的住址、手機，要他想清楚。

四叉貓回覆該網友「慢著～三萬美金不要浪費！！！直接匯款給我，我保證在家乖該待到明年1/11為止。」也呼籲國外的韓粉們冷靜，「與其花錢買機票回國對付我，還不如直接匯款給我」，保證選舉前都在家不出門，再也不會去算韓國瑜造勢場的椅子和人數，如果付雙倍六萬美金的話，「我會幫你緊盯蔡英文，還跟大家說蔡英文的場子都吃三主菜便當也沒人肯來。」之後更幽默表示「拜託拿錢砸死我！我超沒節操，有錢就是乾爹（滾動）」。

(中時電子報)