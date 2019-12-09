琵嘴鴨。（劉川提供／潘建志屏東傳真）

時序已入冬季，候鳥陸續飛抵恆春半島的「野鳥天堂」龍鑾潭準備度冬，一批批雁鴨鳥群，將潭面點綴地熱鬧非凡。其中龍鑾潭最具代表性的候鳥「鳳頭潛鴨」（澤鳧），從2013年開始數量大幅滑落，不過近年又逐漸回穩，今年數量又比去年成長。

墾丁野鳥攝影家劉川觀察，今年雁鴨的先頭部隊白眉鴨及小水鴨，早在8月底9月初就飛抵恆春半島，接著赤頸鴨、琵嘴鴨、尖尾鴨等接續來到。龍鑾潭數量最多，最具代表性的鳳頭潛鴨，則在10月21日首度出現在潭面。他說，今年鳳頭潛鴨數量應該比去年多，詳細數字仍未統計。

除了前述雁鴨，龍鑾潭目前還記錄到羅文鴨、綠頭鴨、赤膀鴨、紅頭潛鴨、大斑背潛鴨等，甚至還有較稀有的花鳧、豆雁、瀆鳧。11月24日上午也發現7隻罕見的小天鵝，雖然只是一日行情，但已讓許多鳥友驚豔；總計目前已觀察到16種。

墾丁鳥達人蔡乙榮說，鳳頭潛鴨數量在2012年至2014年出現數量遽減的現象，原因待查；但2016年起至2018年數量已逐漸回升，大約都有700隻左右。今年詳細數字，將於12月15日進行的新年鳥類調查才能知道

(中時 )