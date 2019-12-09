屏東大學8日舉辦校慶，邀請政務委員唐鳳到校演講，有人問到近日來熱門「網軍」議題，「對於網軍帶風向該如何處理？」唐鳳表示，目前相關部會都有「迷因工程」團隊，對於謠言或錯誤訊息要在60分鐘內澄清，避免民眾在腦中形成印象。

這次唐鳳以「大學社會責任：社會創新X地方創生」為主題演講，不過學生對於他的數位專長更有興趣，有人針對近日來「網軍」議題提問，唐鳳表示，網路上的討論有時太片面，有所偏頗，台灣是公民社會，發言不會被恣意要求修改或下架。

此時相關部會會以「迷因工程」團隊因應，將要講述的內容透過包裝，讓人忍不住想透過網路分享。當有網軍試圖帶風向或有謠言散布時，要在60分鐘內給予平衡的資訊或澄清，避免民眾在腦中形成印象。

像之先前網路流傳「一周內染髮燙髮，要罰造型師100萬」謠言，1小時內行政院長蘇貞昌即在臉書，貼出年輕及現在照片的對照梗圖澄清，表示這是針對藥劑廠商標示的規定，自嘲一周內染燙很傷頭髪，可能會變禿頭，讓民眾看了覺得好笑，不再受謠言影響，也會透過網路分享。

他說，台灣連續2年被評為亞洲公民社會空間最大的國家，但針對網路上的錯誤訊息，政府有責任在不影響新聞自由情況下，給予一個正確說法。另外也有人提問對反送中的看法，唐鳳說，香港反送中運動有點像台灣的80年代，公民力量正在形成，這次區議員選舉後，台灣可以協助香港。

(中時 )