亞洲冬季聯盟今（8）日在台中洲際球場的晚場賽事，日職紅隊吉田大成開賽就轟出陽春全壘打開啟攻勢。6局上中職聯隊曾攻下5分大局超前比數，但下半局吉田大成再敲2分打點安打要回領先；終場日職紅隊8比6力克中職聯隊，與日本社會人戰績均為7勝2和3敗，暫並列首席。

此役日職紅隊率先展開攻勢，面對中職聯隊先發投手周磊，首位打者吉田大成即轟出中外野方向陽春炮。2局下，川越誠司、清水陸哉和廣澤伸哉敲出安打，再添1分；接著又輪回第1棒吉田大成，他擊出帶有2分打點安打，三棒山野邊翔則打成內野安打，攻進第5分。

4局上終於輪到中職聯隊反攻，第5棒廖健富轟出右外野陽春炮。6局上更展開大反撲，面對日職紅後援投手重田倫明，潘傑楷、于森旭敲安打攻占一、三壘，陳文杰又敲安打帶有1分打點。陳晨威、林書逸都獲四壞擠回1分，仍攻佔滿壘；日職紅隊緊急更換引地秀一郎續投，先是暴投讓三壘跑者回來得分，接著又被吳桀睿敲安打攻下2分，比數形成6比5，中職聯隊逆轉領先。

不過6局下日職聯隊面對中職的牛棚投手陳明軒，八棒木須Felipe不死三振站上一壘，廣澤伸哉敲二壘打；中職更換彭識穎續投，被吉田大成揮出二壘安打攻下2分，日職紅6比5再度超前。

8局下，中職聯隊後援投手鄭鈞仁對濱田太貴投出保送，接著發生兩次暴投，跑者上三壘，然後一壘手發生傳球失誤，日職紅再下一城，終場就以隊8比6奪勝。單場5支3，含1轟，有5分打點的吉田大成獲選單場MVP。

(中時 )