新北市立委參選人李永萍8日在汐止成立競選總部，邀請國民黨眾多大咖齊站台，吸引眾多民眾來支持，現場熱鬧非凡。(李永萍提供／張睿廷新北傳真)

新北市第12選區國民黨候選人李永萍8日在汐止成立競選總部，包括新北市長侯友宜、前市長朱立倫、前台北市長郝龍斌、連勝文等人都前來力挺，象徵國民黨中央地方勢力大團結，侯友宜市長號召民眾要將他去年汐止大贏的票催出來，讓李永萍、韓國瑜跟國民黨「三贏」!

侯友宜表示，他遇到的每個里長都稱讚李永萍，而他知道能讓所有人站出來團結在一起很不容易，他請在場群眾幫永萍這段期間每天的認真辛勞鼓掌打打氣，讓李永萍一度哽咽。

侯友宜說，選舉的目的不是去傷害別人，而是應該要團結守護我們的中華民國。他要拜託大家凝聚力量，心連心，我們現在雖時勢不大好，但嘸麥驚，只要堅定我們的心往前走，更打拚更認真，創造更團結力量就可以贏。

郝龍斌說，他認識李永萍超過20年，對她的評語是「女中豪傑，有情有義」。因為認真又專業，把她找進台北市政府，把松菸、寶藏巖、剝皮寮活化再生，還是花博成功最重要的推手; 他當初跟朱立倫一起推動汐止民生線，結果卡在柯文哲手裏，如果李永萍當選立委，不論捷運或文化觀光一定都能做好。

朱立倫說捷運經費主要應由中央補助，但中央對新北市不公平，欺負新北市民，一定要讓李永萍當選，來幫新北市民爭取建設跟補助。最好讓韓國瑜也能當選，這樣就不必拜託看臉色，中央地方一起來推動新北的交通建設跟觀光。

李永萍最後致詞時表示，感謝那麼多好友跟鄉親站台力挺，「人在做，天在看」，謝謝大家對她的支持肯定。當初侯市長跟她說，七星區是台北市的二倍大，他市長一個人顧不來，要她當選立委來幫他忙。

李永萍說，她當選立委後一定要進交通委員會，除了力推汐止捷運到東湖段工程外，也要幫韓國瑜完成設立觀光部的政治承諾，幫整個七星區拚交通建設與觀光！李永萍向大家保證，她當選後一定會是「見得到、找得到、做得到」的好立委，請民眾相信她！

(中時 )