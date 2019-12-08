國民黨總統參選人韓國瑜、總統蔡英文2020誰贏？資深媒體人韋安直指，在選戰最後階段，打弊案、揭隱私已經不重要，只有「亡國感」和「剝奪感」的強度出現「交叉」，才是勝負的關鍵！

韋安指出，其實其他的攻防，如打弊案、揭隱私，在選戰最後階段，已經不重要。這些都是戰術問題，戰略的面向，只有「亡國感」和「剝奪感」這兩種感覺出現「交叉」，才是勝負的關鍵！支持度有民調可以參考，但「亡國感」這種情感性觀念，無法用工具來測量。

韋安點出，韓國瑜選戰中一直在強調的，就是過去3年大家過得苦，小英再連任就會「慘慘慘」，以及綠營分贓自肥，肥貓滿朝。韓國瑜鎖定民眾可感受的「剝奪感」，以及對未來的「經濟生產恐懼感」，來力抗「亡國感」。

韋安強調，最後30多天，就看綠營能否持續以防共諜、反滲透，來維繫「亡國感」的熱度；韓國瑜則要最後衝刺喚起和加溫全民的「被剝奪感」。「亡國感」和「剝奪感」，還在變量之中，只有這兩種感覺的強度出現「交叉」，才有「變天」的可能。

網友認為，「目前的氣氛是『亡國感』大勝『剝奪感』，要到明年1月11日之後，兩種氣氛才會倒轉。」

(中時電子報)