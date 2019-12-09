金馬影后楊貴媚與《寒單》導演黃朝亮、鄭人碩獲邀出席第二屆海南島電影節，影展閉幕式8日舉行，楊貴媚身著一襲正紅色長版西裝外套，搭配低調性感深V的黑色蕾絲低胸上衣，氣場強大。出乎意料的是，現場表演的學生團體年紀輕輕，卻人人看過楊30年前主演的電影《媽媽再愛我一次》而爭相合影，連帶隊老師也不顧形象地追星，讓楊貴媚受寵若驚。

表演學生們爭想與楊貴媚合照。（齊石傳播提供）

電影《寒單》導演黃朝亮（左起）、楊貴媚與鄭人碩獲邀出席第二屆海南島電影節。（齊石傳播提供）

楊貴媚二度造訪海南島，可惜第一次來因為工作忙碌沒空檔觀光，這次來她特別抽空到海南島到處走透透，不但到三亞灣海邊沙灘，更到必去的熱門景點「海上觀音像」打卡朝聖，「聽當地人說這兩天比較涼，風比較大，不過在海邊曬著太陽還是會稍微流汗，而沙灘很乾淨，一旁也有人在堆沙」。不僅如此，她也嚐遍道地美食，不僅吃海鮮，也吃當地著名的椰子雞料理及海南米粉，個個口味重，問是否吃的習慣？她直說「很好吃！」

楊貴媚出席海南島電影節。（齊石傳播提供）

楊貴媚特別抽空到三亞灣海邊沙灘。（齊石傳播提供）

日前楊貴媚成立的桂田文化藝術基金會及台灣優質生命協會協助資深藝人侯傑處理後事，也促成他的家人主動聯繫老人養護中心，一起加入安排身後事。問起此事，楊貴媚感慨一個月前與梅芳曾一起去探望侯傑，當時他的狀態不錯，只有行動不便而已，仍認得兩人，更說：「我很想念你們」，突然撒手人寰，感到生命無常。

桂田文化藝術基金會一年多以來，楊貴媚連結眾人之力，主動關懷曾經走過輝煌年代的資深藝人，她謙虛地說：「在他們需要的時候進一點力，定期每個月提供生活補助和健康照顧。」她也補充找到他們也不太容易，除了自己有在聯繫的長輩朋友外，也會透過其他藝人從中取得聯繫，她也期望未來能夠幫助更多需要照顧的前輩。

(中時 )