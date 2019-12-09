前一波長達10年的房市榮景持續墊高房價，即使這幾年房價稍微下修，很多人依舊買不起房，品嘉建設創辦人、雙北老屋改建協會理事長胡偉良分析指出，房價漲起來很容易，可是要降下來卻不那麼容易，主要可以歸結為以下7大原因。

一、土地價值貴

胡偉良在《胡偉良的房產觀點》中表示，當今大城市的房價貴，本質並不是原材料的鋼筋水泥貴，而是鋼筋水泥下面的土地價值貴。他強調，在不同的城市，營造成本並不會有太大差異，與房價正相關的，就是土地本身的價值，當地價越來越高，蓋房子的成本也越來越高。

二、其他成本增加

這些年除了土地價值上漲外，另外包括房地產相關的建築材料、人工、稅費等成本也在增加。胡偉良強調，過去工地上工人的工資一天也就幾百塊錢，現在一天沒2千、3千元幾乎沒人肯幹，這些成本加起來跟地價比起來雖是九牛一毛，但也不少，總歸成本還是在增加。

第三、通貨膨脹預期

胡偉良直言，不能單說房價高，事實上很多東西價格都變貴了，回顧90年代的時候10元可以吃一餐飯，現在一個普通便當的價格都上看100元，只是房子總價太高，我們比較敏感而已，真相是，水果、雞蛋、豬肉等都漲價了，房價要獨降當然也不容易。

第四、房子代表財富

現在大多數家庭的財富都主要集中在房子上，胡偉良說，如果房價大幅度下降，所有人的財富都要縮水，經濟增長也會受到影響，所以房價不容易降，因為那是攸關85％有房人的權益。

第五、金融機構壓力大

胡偉良指出，在房地產這條價值鏈上，每一環節的資金來源幾乎都與金融機構有關，如果房地產降價，金融機構將成為最大的受害者，因為開發商、購房者的貸款都來自金融機構，至於大多數金融機構的資金，則都是來自儲蓄戶者，所以一旦資金鍊斷掉，將有很多人和行業的運營將受到影響。

第六、買漲不買跌的心態在作怪

對於買過房的人來說，即使他是剛性需求，雖然房價漲跌與他無關，但是如果購買之後房子降價，心裡難免不平衡；而對於投資者來說，如果房子降價，對他們來說就是一大筆損失。胡偉良直言，買了房的受不了房價下降，沒買房的期待房價下降，這種矛盾反映到市場上，只有犧牲少數成就多餘了。

第七、房屋降價可能被懷疑品質有問題

胡偉良強調，開發商一旦降價，購房者會認為可能是市場不好，或是房子品質有問題，購房者不但不領情，可能還會說開發商活不下去才會降價，同行人則覺得你破壞行情，當然也不會放過你，於是，開發商只好咬緊牙，死命硬撐著堅不降價。

(中時電子報)