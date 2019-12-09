藝人走在路上總是戴著口罩，是低調？還是在防護呢？空氣品質日漸惡化，一般民眾會選擇戴口罩或買空氣清淨機，除此之外，還可以透過日常食補來增加身體的防護代謝力，但現代人多外食，食補麻煩又不易，最近「這包」獲得網友熱議，原因在於靠它就能便利地保有更舒暢的生活！

近日空氣品質被環保署說是近年來最嚴重。對於一般人來說，防範最簡單的方式就是戴口罩、買空氣清淨機，但是前者會讓人悶熱不舒服，即使是N95口罩也無法對於空氣中微小的汙染粒子100%過濾清除，後者則有使用上的限制。

台灣必安研究所副所長李明宗博士表示，平日多食用十字花科蔬菜，像是綠花椰菜可增加體內環保/截取自youtube

台灣必安研究所副所長李明宗表示，促進身體的代謝能力很重要，最新的國外研究指出，十字花科的綠花椰菜中的一個成份「蘿蔔硫苷」，已被醫學證實能夠有效提升身體的代謝力，平日多食用可增加體內環保，但要吃到可提升代謝的花椰菜攝取量，每天需要500g，這是一般人飲食當中不易吃到的量，建議攝取『花椰菜萃取物』的效益較佳！

由此可見，民眾可以多注意日常飲食來補養，中醫學專家林志杰亦表示，食補可以從3方面來著手，分別是舒緩、防護以及代謝，吃羅漢果、桑葉等生津潤喉的成份來舒緩喉嚨的不適；而吃魚腥草、甘草等成份可加強身體的防護，多吃大量的蔬菜像是綠花椰菜就能夠促進代謝。

條狀包裝的順天本草2.5在連鎖超商就能買到，攜帶跟保養都非常方便/截取自youtube

不過平日食補或是燉煮藥材都相當麻煩，近日被網友熱議的方式竟是在連鎖超商就能買到的「順天本草2.5」。成份天然且是使用檢驗合格安全的中草藥，更有幫助代謝的『國際專利花椰菜萃取出蘿蔔硫苷』成份，條狀包裝非常適合一般民眾隨時保養，對於通勤族、抽菸族、廚師、家庭主婦等更需要加強體內環保及代謝，每日1-2包強化防護，讓你丟掉口罩，隨時攜帶清新，防護從日常做起！

(中時電子報)