台中一名結婚超過30年的資深人夫偷吃離婚女，資深人妻沒有一哭二鬧三上吊，而是冷靜到人夫住處和摩鐵，合法取得使用過的衛生紙、床單交給警方，驗出偷吃男女的「混合型DNA」。這項關鍵證據獲得法官認同，雖然沒有抓姦在床，仍成功讓這對男女吃上通姦罪，各被判徒刑6月、4月，可易科罰金。

通姦罪成立，必須要有「性器官接合」的行為，所以抓姦在床、懷孕生子都可以當作證據。沾有精液與女方體液的衛生紙、使用過的保險套、毛髮等檢驗，也能當作證據，但重點是要「合法」取得。

判決書指出，這名資深人夫去年4月至5月間，與認識約1年、已離婚而單身的女子有染，兩人以老公、老婆稱呼，有「老公早安，老公是你給我沒有安全感，我對你是否真心，不用我說你也知」、「老婆早安，我對妳亦是真心真意，並非沒給妳安全感，而我一直強調我不會對不起妳」等對話。

資深人妻發現老公偷吃，先到婆婆住處，在婆婆同下，取走2人使用過的衛生紙；接著又在2人進入摩鐵後，立即報警，再由友人出面，合法取得房間內床單、毛巾、枕頭套及衛生紙等雜物。

這些物品上驗出人夫與小三的「混合型DNA」，台中地院法官認定為「直接證據」，加上兩人曖昧對話為「間接證據」，判兩人通姦有罪。

(中時電子報)