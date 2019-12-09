美國11月失業率下探至3.5%，是半世紀以來新低，經濟數據佳一直以來是美國總統川普能夠連任的最佳利器，不過近期民主黨狂打彈劾牌，甚至已經起草彈劾條款，究竟美國選民最終會選擇向經濟還是總統操守靠攏？《紐約時報》（New York Times）分析，許多選民認為經濟好是必然結果，加上川普對民主黨的抨擊常常模糊焦點，成為可能讓他陰溝裡翻船的2大變數。

自從9月美國媒體爆出美國總統川普在電話上施壓烏克蘭調查民主黨總統候選人拜登及其子韓特在烏克蘭的黑資料、甚至扣押軍援作為脅迫手段後，民主黨把持的眾議院隨後對川普展開彈劾調查，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）5日更宣布，眾議院司法委員會將著手起草針對川普的正式彈劾條款，等於保證對川普彈劾定了。

在一片彈劾聲浪中，美國勞工部6日公布11月就業數據，跌破專家眼鏡，11月美國企業新增26.6萬個就業機會，失業率更降至3.5%，是1969年以來最低，為川普連任打了一劑強心針，《紐約時報》指出，川普陣營打賭，只要總統持續否認施壓烏克蘭，選民最終會將彈劾爭議擺一邊。川普競選總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）指出，「川普和烏克蘭總統有一個非常完美、可以接受的通話，不會影響到任何人的日常生活。」

不過川普的首任任期也受到傳統思維考驗，究竟選民要維持現狀、維持好經濟還是尋求改變？前美國財政部發言人法拉托（Tony Fratto）表示，純就經濟來看，川普確實是史上最受歡迎的總統。

不過自從通烏門爆發以來，川普的支持率至今掉了2%，降至41%，《紐時》分析，川普想靠經濟牌拚連任，仍有2大因素可能讓他翻船，其一，即便競選陣營主打經濟牌，不過許多選民實際上認為，在川普就任前，美國經濟就已經呈現擴張態勢，經濟數據佳是理所當然，法拉托說，「到了這個節骨眼，選民可能會認為這只是尋常經濟表現，這讓他們有更多時間專注在其他事情，例如總統的操守。」

第二，儘管川普經常把經濟表現掛在嘴邊，不過他在彈劾案上痛罵對手的時候反而更加熱情，報導說，他的即興評論經常讓他背誦的經濟政績蒙上陰影。

(中時電子報)