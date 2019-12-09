華為今年5月被美國列入貿易黑名單後，積極透過晶片自主研發來自救，以擺脫對美國零組件的依賴，其中，新款智慧型手機Mate 30已完全不用美國晶片，不僅為「去美化」開了第一槍，華為也將去「三星化」，減少採購三星零件，增加大陸國產貨的比重，扶值本土供應商。

據三星揭露資料顯示，華為目前是三星第5大客戶，前幾名還包括蘋果、百思買（Best Buy）、德國電信，以及威訊通訊（Verizon）等。

韓媒報導，華為向三星採購產品以內存、存儲晶片為主，但大陸近年來，傾全力對於內存、存儲投入鉅資力拚國產化，例如紫光、長江存儲、長鑫存儲等紛紛強勢崛起，產品品質持續提升，在半導體產業進展不容小覷。

報導指出，華為在未來5年將逐步減少對三星的依賴，降低其零組件產品採購，同時積極扶植大陸本土供應鍵，增加下單國產貨的比重。

此外，華為在5G技術及價格競爭力都優於三星，而海思麒麟處理器性能同樣挑戰三星Exynos。研調數據顯示，今年第2季華為在亞太半導體處理器市占為12.9％，與三星的13.1％幾乎快打平。

(中時電子報)