孫興慜獨自盤球狂奔70公尺，最後把握機會起腳勁射，為所屬的熱刺隊進球。(嵌入自熱刺隊官方臉書粉專)

現年27歲、效力英超熱刺隊的韓國足球好手孫興慜，在前天球隊與伯恩利一戰，上演獨自盤球狂奔80碼(約73公尺)單刀起腳射門進球美技，超狂影片網路瘋傳，孫興慜也被BBC等外媒稱讚這或許今年最近進球，甚至出現結合他和巴西傳奇球星羅納多（Ronaldo）名字的新綽號「孫納多（Son-aldo）」。

孫興慜這一球出現在比賽第31分鐘，對手的進攻被中斷後，球彈到孫興慜附近，他趁機掌握球權、評估情勢後開始加速往前狂奔，就算伯恩利隊3、4名防守球員趨前，依舊阻擋不了「孫納多」推進，短短12秒左右他奔跑了70多公尺，最後只剩2位伯恩利球員跟在他身邊，他趕在伯恩利門將衝上來防守之際，掌握時間差起腳勁射，攻破伯恩利大門。

這場比賽最終熱刺5比0輕取伯恩利，孫興慜這球獲英國媒體稱讚可能是今年最佳進球，熱刺隊官方臉書粉專也分享這球的影片，粉專小編驚呼：「太神奇的一球！」前英格蘭國腳、1986年世足金靴獎得主李納克（Gary Linker）透過推特表示：「哇！孫興慜剛剛踢進史上最棒的個人進球之一，你們應該要看看這球，我覺得這是本季最佳進球。」

過去巴西球星羅納多也出現過類似的魔幻好球，不免令人把羅納多和孫興慜聯想在一起，熱刺總教練穆里尼歐（Jose Mourinho）說：「在孫興慜出現這球之前，我兒子就已經叫他『孫納多』，今天孫的表現真的是名符其實的『孫納多』。」

(中時 )