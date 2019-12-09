民進黨促轉會平反的共產黨員許希寬。（圖／取自《近代煙雲》臉書專頁）

107年10月4日，政府以函文正式撤銷「許希寬」意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行之有罪判決暨其刑及沒收之宣告。根據《近代煙雲》臉書專頁於12月7日爆料，許希寬根本是共產黨員，大陸北京西山「無名英雄紀念廣場」烈士紀念碑，「許希寬」在第四十三組。

《近代煙雲》臉書專頁指出，許希寬於民國35年間遭廖瑞發吸收入共產黨，受廖瑞發、孫古平領導；民國35年11月，許希寬又吸收陳朝陽入組織；同年年底，許希寬與陳朝陽等在淡水中學偷取輕機槍、擲彈筒等，交林良才（即林樑材）於二二八事件時領導暴民搶空軍步槍子彈。

《近代煙雲》表示，許希寬後任北市工委會委員，領導中共外圍組織「愛國青年自治同盟」。民國41年，許希寬入鹿窟基地受訓後，擔任「台灣人民武裝保衛隊」戰鬥員，負責勞訓工作。

民國41年12月，國防部保密局會同台灣省保安司令部、台北衛戍司令部，及台北縣警察局等有關單位統一行動，對鹿窟地區強力圍捕，將共黨武裝基地一舉瓦解。民國44年8月19日，許希寬遭槍決。

民國107年10月4日，政府以函文正式撤銷（43）審三字第135號，有關許希寬意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行之有罪判決暨其刑及沒收之宣告。

而大陸北京西山「無名英雄紀念廣場」烈士紀念碑，「許希寬」在第四十三組。

PTT網友表示，「綠皮紅骨早就不演了！」「這些文章綠粉一個都不敢回應！」

(中時電子報)